Mauro Icardi, performansıyla dikkat çekiyor
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, takımı sırtlamaya devam ediyor.Icardi, Sarı Kırmızılılarda forma giydiği 2. sezonunda attığı goller ve oynadığı futbolla camianın beğenisini kazanan Icardi, Hatayspor maçını da boş geçmeyerek ligde 18 gole ulaştı.
Mauro Icardi, başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı kulüpte ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, oynadığı futbol ve attığı gollerle camianın beğenisini kazandı.
Galatasaray'da 65 maçta görev yapan tecrübeli futbolcu, takımına 65 gol katkısı yaptı. Mauro Icardi, geçen sezon 26 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, 23 gol 8 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
Icardi, bu sene de kaldığı yerden devam ediyor. 31 yaşındaki golcü, sezon başından bu yana üç kulvarda 39 maçta forma giydi. Bu süreçte 24 kez fileleri sarsan Icardi, 10 da gol pası verdi.
Mauro Icardi, iki sezonda Galatasaray formasıyla toplam 47 kez gol sevinci yaşadı. Arjantinli futbolcu, bu istatistiğiyle kulüp tarihinin en golcü dördüncü yabancı futbolcusu oldu.
Tecrübeli oyuncu 5 gol daha atarsa 51 gollü Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak üçüncü sıraya yükselecek. 72 gollü Gheorghe Hagi bu alanda zirvede bulunuyor. 62 kez fileleri sarsan Milan Baros ise listenin ikinci sırasında yer alıyor.
Öte yandan Mauro Icardi, kendi kariyer rekorunu da kırmak üzere... Arjantinli futbolcu, şu ana kadar 34 gole doğrudan etki etti. 31 yaşındaki oyuncu, bir gol katkısı daha vermesi durumunda kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak.