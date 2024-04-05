Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mauro Icardi, performansıyla dikkat çekiyor - Futbol Haberleri

        Mauro Icardi, performansıyla dikkat çekiyor

        Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, takımı sırtlamaya devam ediyor.Icardi, Sarı Kırmızılılarda forma giydiği 2. sezonunda attığı goller ve oynadığı futbolla camianın beğenisini kazanan Icardi, Hatayspor maçını da boş geçmeyerek ligde 18 gole ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 15:24 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mauro Icardi, başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı kulüpte ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, oynadığı futbol ve attığı gollerle camianın beğenisini kazandı.

        2

        Galatasaray'da 65 maçta görev yapan tecrübeli futbolcu, takımına 65 gol katkısı yaptı. Mauro Icardi, geçen sezon 26 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, 23 gol 8 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

        3

        Icardi, bu sene de kaldığı yerden devam ediyor. 31 yaşındaki golcü, sezon başından bu yana üç kulvarda 39 maçta forma giydi. Bu süreçte 24 kez fileleri sarsan Icardi, 10 da gol pası verdi.

        4

        Mauro Icardi, iki sezonda Galatasaray formasıyla toplam 47 kez gol sevinci yaşadı. Arjantinli futbolcu, bu istatistiğiyle kulüp tarihinin en golcü dördüncü yabancı futbolcusu oldu.

        5

        Tecrübeli oyuncu 5 gol daha atarsa 51 gollü Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak üçüncü sıraya yükselecek. 72 gollü Gheorghe Hagi bu alanda zirvede bulunuyor. 62 kez fileleri sarsan Milan Baros ise listenin ikinci sırasında yer alıyor.

        6

        Öte yandan Mauro Icardi, kendi kariyer rekorunu da kırmak üzere... Arjantinli futbolcu, şu ana kadar 34 gole doğrudan etki etti. 31 yaşındaki oyuncu, bir gol katkısı daha vermesi durumunda kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak.

        7

        Icardi, 2014 - 2015 ve 2016 - 2017 sezonlarında Inter formasıyla 34 gole direkt katkı sağlamıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu çıktı!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Santos seneye yok!
        Santos seneye yok!
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!