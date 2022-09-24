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Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

Galatasaray'ın Arjanteinli forveri Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ilişkileri sona erdi. Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara aldatma iddialarıyla gündeme geldi. Wanda Nara, daha önce Icardi için terk ettiği eski eşi Maxi Lopez'i yeniden takibe aldı.

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  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Galatasaray'ı transfer oldu.

     

     
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara transfere ilişkin paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

     

     
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    Icardi, 2021 yılında Wanda Nara'yı aldatmış ve olayın ardından Wanda Nara eşinden ayrıldığını duyurmuştu.
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    Icardi, sosyal medya hesabı üzerinden Nara'dan özür dilerken ünlü çift yeniden bir araya gelmişti.

     

     
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    Sarı-Kırmızılı takımın forveti Icardi'nin özel hayatı yeniden gündeme geldi.
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 29 yaşındaki golcü ile yollarını ayırdığını açıkladı.
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    Nara ayrılığa ilişkin olarak "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. 
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    2014 yılında evlenen ünlü çiftin ilişkisini sonlandırmasının ardından aldatma iddiaları gündeme geldi.

     

     
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    Galatasaray taraftarı "Wanda Nara ile Icardi neden ayrıldı?" sorusuna yanıt aradı.
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    Ayrılık haberlerinin ardından Nara, Icardi için terk ettiği eski eşi Maxi Lopez'i yeniden takibe aldı.

     

     
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında aldatma iddiası: Eski eşi Maxi Lopez’e mi döndü?

    Konuya ilişkin yaşanılanlar aldatılma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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