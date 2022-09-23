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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara eski eşiyle takipleşti!

Galatasaray'ın yeni sezon transferi olarak göze çarpan isimlerden biri olan Mauro Icardi ayrılık haberleriyle gündeme geldi. 2014 yılından bu yana evli olan Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti ayrıldıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Ayrılık sonrası Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti. Yaşanan gelişmeler sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İşte detaylar...

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  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    Wanda Nara, dün sosyal medya hesabı üzerinden Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı.
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    Wanda Nara, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. 
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum" ifadelerini kullandı. 
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    Ayrılığın ardından kısa süre sonra Wanda Nara'nın eski eşi  Maxi Lopez, kendisini Instagram'dan takip etti. 
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    Nara'nın takibi kabul etmesi sosyal medyada bomba etkisi yarattı. 

     
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    Fransa ve Arjantin basınına göre; 2021'in sonlarına girilirken Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında aldatma haberleri gündeme gelmişti. 

     

     
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    İddialara göre, 2021'in sonlarına girilirken Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldatmış ancak daha sonra sosyal medya hesabından dilediği bir özürle, ikili bir araya gelmişti.

     
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    Diğer bir iddia ise, Icardi, mal varlığını belli bir süreye kadar Nara'nın vekaletine verdiği belirtiliyor. 
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı da sosyal medyada konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

     
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    Wanda Nara 9 Aralık 1986 tarihinde Arjantinde dünyaya geldi. Wanda Nara, Arjantinli bir aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir.
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    Icardi'nin menajerliğini yapmaya başlamadan önce aktris, model ve şovmen olarak bilinen Wanda Nara, Lübnan asıllıdır ve küçük kız kardeşi Zaira Nara da aynı zamanda modellik ve oyunculuk yapmaktadır.
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    Instagramda 14.9 Milyon takipçisi bulunan Wanda Nara'nın 'Wanda Cosmetics' isimli bir markası vardır. 
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    2005-2013 yılları arasında Arjantin'de çeşitli dizilerde ve televizyon programlarında rol almıştır.
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

    2008'den 2013'e kadar Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, 2014'te Icardi ile evlenmiştir.
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!
  • Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığında sıcak gelişme: Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez ile takipleşti!

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