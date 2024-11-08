Mauro Icardi'ye destek mesajları!
Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi için takım arkadaşları ve Okan Buruk paylaşımlarda bulundu
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak ve sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Icardi'nin sakatlığı sonrasında takım arkadaşları ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan da destek mesajları geldi.
Arjantinli yıldız'ın açıklaması şu şekilde:
"Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim."
OKAN BURUK
"En güçlü şekilde geri döneceksin"
KEREM AKTÜRKOĞLU
"Daha güçlü geri döneceksin kardeşim, seni seviyorum"
VICTOR OSIMHEN
"Daha güçlü geri döneceksin"
LUCAS TORREIRA
"Bugün, yarın ve her zaman seninle kardeşim. Sevgili ailen Galatasaray bu süreçte sana eşlik edecek. Bir golcü olarak hayatın tadını çıkar. Sen en iyisine layıksın"