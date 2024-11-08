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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'ye destek mesajları! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'ye destek mesajları!

        Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi için takım arkadaşları ve Okan Buruk paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:24
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        Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak ve sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Icardi'nin sakatlığı sonrasında takım arkadaşları ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan da destek mesajları geldi.

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        Arjantinli yıldız'ın açıklaması şu şekilde:

        "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim."

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        OKAN BURUK

        "En güçlü şekilde geri döneceksin"

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        KEREM AKTÜRKOĞLU

        "Daha güçlü geri döneceksin kardeşim, seni seviyorum"

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        VICTOR OSIMHEN

        "Daha güçlü geri döneceksin"

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        LUCAS TORREIRA

        "Bugün, yarın ve her zaman seninle kardeşim. Sevgili ailen Galatasaray bu süreçte sana eşlik edecek. Bir golcü olarak hayatın tadını çıkar. Sen en iyisine layıksın"

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        FERNANDO MUSLERA:

        "Herkes için üzücü bir haber ancak neşen ve rekabetçi mentalitenle çok daha güçlü geri döneceksin. Her ne olursa olsun benim ve ailemin desteğine sahip olduğunu bil"

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        ABDÜLKERİM BARDAKCI

        "Daha güçlü döneceksin kardeşim. Seni seviyorum"

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