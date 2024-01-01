Mauro Icardi'ye Premier Lig'den 2 sürpriz talip
İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United ile Tottenham'ın Galatasaraylı forvet Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edildi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Arjantin basınında yer alan habere göre; attığı goller ve yüksek performansıyla Avrupa'da yeni gözde hale gelen Icardi'ye, Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın talip olduğu yazıldı.
Haberde, iki takımın da forvet arayışında olduğu ve sezonun geri kalanında Mauro Icardi'nin takımlarında olmasına sıcak baktıkları kaydedildi.