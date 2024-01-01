Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'ye Premier Lig'den 2 sürpriz talip - Galatasaray Haberleri

Mauro Icardi'ye Premier Lig'den 2 sürpriz talip İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United ile Tottenham'ın Galatasaraylı forvet Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edildi Habertürk Giriş: 01.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:54 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

2 Şurada Paylaş!







Arjantin basınında yer alan habere göre; attığı goller ve yüksek performansıyla Avrupa'da yeni gözde hale gelen Icardi'ye, Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın talip olduğu yazıldı.