Mauro Icardi, yeni otomobilinde teselli arıyor
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni aldığı lüks otomobiliyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 24.08.2024 - 17:34 Güncelleme: 24.08.2024 - 17:37
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Son dönemde iki çocuğunun annesi Wanda Nara ile boşanmaya hazırlanan Mauro Icardi, teselliyi yeni aldığı lüks lüks otomobilinde buldu.
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Yıldız golcü, 12.2 milyon takipçili sosyal medya hesabından arabasıyla verdiği pozlarını paylaştı.
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31 yaşındaki futbolcu, yaptığı o paylaşıma; "Birlikte mükemmel çiftiz, o dikkatleri üzerine çekiyor ve ben de!" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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