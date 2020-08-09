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Mavericks, NBA lideri Bucks'ı Doncic'in etkili oyunuyla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks'ı uzatma sonunda 136-132 mağlup etti

Mavericks

NBA'e 5 maçla devam edildi. Mavericks ile ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekibi Bucks arasındaki mücadele, büyük çekişmeye sahne oldu. Mavericks, 119-119'luk skorla uzatmaya giden karşılaşmayı 136-132 kazandı.

36 sayı ve 14 ribaunt üreten Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, 19 asistle de kariyer rekoru kırdı. 21 yaşındaki Doncic, bu sezon 17. kez "triple double" yaptı.

Mavericks'te Dorian Finney-Smith 27 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Kristaps Porzingis de 26 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 13 ribaunt, 5 blok, Brook Lopez 34 sayı, 7 ribaunt ve Khris Middleton 21 sayı, 11 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

SUNS 5'TE 5 YAPTI

Miami Heat'i 119-112 yenen Phoenix Suns, lige verilen aradan sonra çıktığı 5. maçtan da galip ayrıldı.

Suns'ı galibiyete, 35 sayı, 6 asist üreten Devin Booker, 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton ve kenardan gelerek 20 sayı atan Jevon Carter taşıdı.

Heat cephesinde Tyler Herro'nun 25 sayı, 10 asist, 8 ribaunt ve Duncan Robinson'ın 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 117-122

Denver Nuggets-Utah Jazz: 134-132 (uzatmada)

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 116-111

Miami Heat-Phoenix Suns: 112-119

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 136-132 (uzatmada)

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