Mavi Balina - Hükümetten ailelere uyarı: Gerekirse çocuğunuzun elektronik cihazlardan uzak kalmasını sağlayın

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, aileleri Mavi Balina oyununa karşı uyardı. Sayan, "Çocuklarımızı Mavi Balina ve benzeri sözde oyunların tehlikelerine karşı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oyun kılıfıyla kültürel kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef alan, sosyal ağlarda viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler düşüyor" diyen Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ailelerimiz, öncelikle çocuklarının internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olup, onlarla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeliler.
"Bu noktada BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) internet kullanıcıları için bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının bulunduğu http://guvenliweb.org.tr adresinden de, dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilgi edinebilirler."
Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından ayrıca "Aileler, Mavi Balina Gibi Sözde Oyunlara Karşı Ne Yapmalı?" konulu bir görsel paylaştı.
Görselde ailelere çeşitli tavsiyelerde bulunuluyor. Bu tavsiyelerin sonuncusunda; "Eğer çocuğunuzun Mavi Balina oyununu oynadığını fark ederseniz, elektronik cihazlardan uzak kalmasını sağlayarak uzmanlardan destek alın" deniliyor.
https://twitter.com/ofatihsayan/status/1089879955767472128
Son olarak Adana'da, babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki bir öğrencinin, Mavi Balina oyunu oynadığı iddia edildi.
Demirören Haber Ajansı, 21 Ocak'ta Seyhan ilçesinde meydana gelen olayın ardından ailenin, kızlarının okul defterlerinde birçok gencin ölümüne neden olan Mavi Balina oyununa ait yazılar ve resimler olduğunu gördüğünü bildirdi.
Kızlarının bu oyun nedeniyle intihar etmiş olabileceğinden şüphelenilen aile, yetkililerden olayın bu yönde araştırılmasını istedi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Türkiye'de 140'dan fazla gencin intiharının Mavi Balina'yla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.
Dünya çapında çok sayıda kişinin intiharına neden olmuş olabileceği belirtilen Mavi Balina oyununa bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor.
50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.
50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor.
"Mavi Balina" adlı oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj da yaptığı bu şekilde oyunda kalmaya zorladıkları ifade ediliyor.
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