Mavi Bayrak Ödülü sahiplerini buldu

Törende ülkemizde, TÜRÇEV tarafından organize edilen Mavi Bayrak Töreni’nde yaptıkları ‘en iyi çevre-eğitim etkinlikleri’ nedeniyle dokuz kurum ve kuruluşlara ödül verildi. TÜRÇEV’in düzenlediği, Fethiye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mavi Bayrak ödül töreni bu yıl Fethiye Ece Marina’da yapıldı. Mavi Bayrak ödül törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla ve İlçe Protokolleri, STK Temsilcileri, Mavi Bayrak Jüri Üyeleri, çok sayıda turizmci ve vatandaş katılım sağladı.

BAŞKAN KARACA, BAKAN ERSOY'DAN AMFİTİYATRO SÖZÜNÜ ALDI

Ödül töreninde birçok protokol üyesi konuşmalarını gerçekleştirirken Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan restorasyonu duran ve atıl durumda bekleyen Fethiye amfitiyatro ile ilgili bu bölgenin faaliyete geçmesini talep etti. Fethiye’de 8 plajın ve 2 marinanın Mavi Bayrak kazandığının altını çizen Başkan Karaca, “Fakat bu yeterli değil. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan Fethiye’mizde, Mavi Bayrağın bu kadar az sayıda kalması gerçekten bizleri üzüyor. Ben de yeni seçilen bir belediye başkanı olarak konunun uzmanı ve yurtdışı gezilerinde şahit olduğum değerli Bakanım ve bu konuda bizlere verecekleri desteklerle birlikte buradaki mavi bayrak sayısını önümüzdeki yıllarda hep beraber arttığına şahit olacağız. Fethiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değildir. Bu bölgede tarihi birçok alan da var. 200 metre ilerimizdeki Amfi-Tiyatromuz atıl durumda. Biz Sayın Bakanımızdan sizlerin huzurunda Antik Tiyatromuzun restorasyonu konusunda söz almak istiyoruz” dedi.

BAKAN ERSOY: 'BU İŞİN TAKİPÇİSİYİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Türkiye turizmini 2023 hedeflerine götürmek istediklerini ifade ederek, Başkan Karaca’nın Fethiye amfitiyatro projesiyle ilgili düşüncelerini de paylaştı. Bakan Ersoy, “Konu bakanlığımızdan kaynaklanan bir konu değildir. Biz mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu mahkemeye yansımış olan bir konudur. Yanılmıyorsam bir celse kaldı. Bu süreç tamamlanır tamamlanmaz biz bakanlık olarak devralıp hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız. Biz bu işin takipçisiyiz” dedi. Başkan Karaca’ya Bakan Ersoy tarafından plaket takdim edildi.