'Mavi Elma Ödül Töreni'nde Show TV'ye iki ödül!

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Türkiye'nin ISO 9001:2015 Kalite Belgesi'ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen 'Mavi Elma Ödül Töreni' bu yıl Dünya Gazetesi iş birliği ile düzenlendi. Ödül töreni, dün akşam İşletme Kulübü'nün YouTube hesabından canlı yayında gerçekleşti.

"Mavi Elma Ödül Töreni'21"de Show TV, 'Yılın Televizyon Kanalı' ödülünün, Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner ise 'Yılın Haber Spikeri' ödülünün sahibi oldu.

'Yılın Televizyon Kanalı' ödülü, İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından Show TV Genel Müdürü Esra Baydar'a teslim edildi.