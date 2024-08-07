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        Haberler Dünya Mavi Hat'ta çatışmalar sürüyor: Hizbullah da İsrail de saldırıyor | Dış Haberler

        Mavi Hat'ta çatışmalar sürüyor: Hizbullah da İsrail de saldırıyor

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında saldırılar bugün de devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 23:17 Güncelleme: 07.08.2024 - 23:17
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        Hizbullah da İsrail de saldırıyor
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        İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalar sürüyor. “Mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında saldırılar bugün de devam etti.

        Hizbullah bugün top atışlarıyla İsrail’e saldırırken Tel Aviv de misilleme olarak Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından birini hedef alarak öldürdü.

        Yerel kaynaklar, İran’ın İsrail’e saldırması halinde Tel Aviv’in önce Beyrut’taki Hizbullah hedeflerini vurabileceğini söyledi.

        Mısır ise havayolu şirketlerine İran hava sahasını bu gece saat 04.00-07.00 arasında kullanmamaları gerektiğini bildirdi.

        HALEVİ: HAZIRLIKLAR EN ÜST SEVİYEDE

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Tel Nof Hava Üssü'nü ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

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        Hem saldırı hem de savunma durumu için ordunun hazırlıklarının en üst seviyede olduğunu vurgulayan Halevi, "Lübnan, Gazze ve Orta Doğu'nun herhangi bir bölgesinde, yer üstünde ve yer altında çok hızlı bir saldırıyı nasıl gerçekleştireceğimizi bileceğiz." dedi.

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

        İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Hizbullah
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