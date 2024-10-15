"Mavi Nefes" otobüsü Keşan'da

"Mavi Nefes Projesi" eğitim otobüsünün yeni adresi Edirne'nin Keşan ilçesi oldu. DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Garanti BBVA'nın, Marmara'da deniz temizliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler ve etkinlikler yaptığı eğitim otobüsü öğrencilerle buluştu.

Keşan Kent Müzesi bahçesinde kurulan alanda hizmet veren eğitim otobüsünde öğrenciler hem deniz temizliği farkındalık eğitimine katıldı hem de Üretim Becerileri ve Robotik Kodlama Atölyesi'nde deniz eğitimlerinin farklı disiplinler ve teknolojiyle birleştirilmesine tanık oldu.

İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve öğretmenler de eğitime katıldı.