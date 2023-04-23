VEDAT MİLOR

Gurme Vedat Milor, hesabından mavi tik'in kaldırılmasına "Elon Musk ve diğer tüm şımarık zenginlere her şeyin para olmadığını gösterebiliriz. Mavi tık nedeniyle etkileşim gücünü kaybetmediğimi kanıtlamak için lütfen retweet ve beğeni! Belki dünyayı değiştirmek imkansız ama kendi küçük devrimlerinizi yapabiliriz" notunu düştü.