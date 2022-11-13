ARTIK ELON MUSK'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR!

Elon Musk Twitter’ı satın almasının ardından mavi tik uygulaması ücretli hale getirilmişti. 8 dolara satın alınabilen mavi tik tüm dünya genelinde sahte hesapların artmasına neden oldu. Bunlardan en büyük skandal ise dünyaca ünlü ecza ve ilaç firmasının paylaşımı oldu.