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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elon Musk'ın Mavi Tik fikri skandala neden oldu! Twitter Blue askıya alındı!

Twitter'ın yeni ücretli abonelik özelliği olarak gösterilen Twitter Blue artık kullanım dışı. Sadece 8 dolara Mavi Tik alabilen kullanıcılar, firmaları zor duruma sokarak sahte hesaplar açtı ve skandala neden oldular.

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  • Mavi Tik skandalı! Artık kullanılamıyor! Elon Musk'ın Mavi Tik fikri skandala neden oldu! Twitter Blue askıya alındı!

    ARTIK ELON MUSK'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR!

    Elon Musk Twitter’ı satın almasının ardından mavi tik uygulaması ücretli hale getirilmişti. 8 dolara satın alınabilen mavi tik tüm dünya genelinde sahte hesapların artmasına neden oldu. Bunlardan en büyük skandal ise dünyaca ünlü ecza ve ilaç firmasının paylaşımı oldu. 
  • Mavi Tik skandalı! Artık kullanılamıyor! Elon Musk'ın Mavi Tik fikri skandala neden oldu! Twitter Blue askıya alındı!

    ŞİRKET HİSSELERİ ZARAR GÖRDÜ!

    Elon Musk Twitter’ı satın almasının ardından mavi tik uygulaması ücretli hale getirilmişti. 8 dolara satın alınabilen mavi tik tüm dünya genelinde sahte hesapların artmasına neden oldu. Bunlardan en büyük skandal ise dünyaca ünlü ecza ve ilaç firmasının paylaşımı oldu. 

     
  • Mavi Tik skandalı! Artık kullanılamıyor! Elon Musk'ın Mavi Tik fikri skandala neden oldu! Twitter Blue askıya alındı!

    Bu gibi vakalar Twitter gündeminde giderek artmaya devam etti. Hatta borsada firmanın hisseleri zarar gördü. Sahte hesapların firmaları olumsuz yönde etkilemesiyle beraber mavi tik satın alma işlemleri durduruldu. Aboneliği daha önce satın alan kişilerin profilinde mavi tik sembolü hala duruyor.
  • Mavi Tik skandalı! Artık kullanılamıyor! Elon Musk'ın Mavi Tik fikri skandala neden oldu! Twitter Blue askıya alındı!

    GEORGE WALKER BUSH ADINA MAVİ TİKLİ SAHTE HESAP AÇTILAR!

    Bir başka skandal ise ABD 43. Devlet Başkanı George Walker Bush adına açılan sahte bir hesapta ‘Twitter Blue’ özelliği satın alınmış ve hesaptan 43. Devlet Başkanı George Walker Bush adına “Iraklıları öldürmeyi özledim” notuyla bir paylaşım yapılmıştı. Bunun üzerine hesap saatler içinde kapatıldı.
  • Mavi Tik skandalı! Artık kullanılamıyor! Elon Musk'ın Mavi Tik fikri skandala neden oldu! Twitter Blue askıya alındı!

    MAVİ TİK ASKIYA ALINDI!

    Elon Musk’ın geliştirdiği Twitter Blue uygulaması şimdilik askıya alınmış durumda. Abone olmak için sayfaya ulaşmak isteyen kullanıcıların karışışına “İlginiz için teşekkürler! Twitter Blue ülkenizde gelecekte kullanıma sunulacak. Lütfen daha sonra tekrar kontrol edin” bilgisi geliyor.

     

 

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