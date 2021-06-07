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Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden Uçmakdere, kontrollü normalleşme sürecinde gökyüzüne dokunarak stres atmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
AA

Denizin ve ormanların bütünleştiği Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki normalleşme sürecinde, yamaç paraşütü uçuşları hız kazandı.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, maviyle yeşilin bir arada olduğu Uçmakdere'de yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluşuyor.

Yerli ve yabancı paraşüt tutkunları, hafta içi ve özellikle cumartesi günleri gökyüzünde salgının stresini atıyor.

Ekstrem spor tutkunları, Marmara Denizi'ni ve Ganos Dağı'nın sunduğu güzellikleri gökyüzünden izleme imkanı buluyor.

- Özellikle İstanbullular ilgi gösteriyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın yamaç paraşütünün gözde yerlerinden olduğunu söyledi.

Uçmakdere'nin doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin huzur bulduğu bir yer olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Burası her mevsim uçuşa elverişli bir bölge. Uçmakdere yamaç paraşütü yapanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Salgında stres atmak isteyenler buraya geliyor. Özellikle İstanbul'dan çok sayıda ziyaretçi gelip uçuş yapıyor. Doğanın tadını çıkaran ziyaretçiler daha sonra gökyüzüyle buluşmanın keyfini yaşıyor. Yeşilin ve mavinin tadını gökyüzünde yaşamak isteyen herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Yamaç paraşütü için İstanbul'dan gelen Selim Arlı da Uçmakdere'nin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Yakın olduğu için Tekirdağ'ı tercih ettiğini anlatan Arlı, "Havanın uygun olduğu zamanlar genelde Tekirdağ'a geliyorum. Pandemiden sonra da buralar çok cazip gelmeye başladı. Buranın havası çok güzel. Güzel uçuşlar yapıyoruz." diye konuştu.

Edirne'den Uçmakdere'ye gelen Selim Erçoban ise salgın sürecinde herkesin sıkıldığını vurgulayarak, "Tavsiyeler üzerine bu güzel yere yamaç paraşütü yapmaya geldik. Burada profesyonel hocalarla ilk kez uçuş yapacağız, çok merak ediyorum. Beğenirsem her zaman geleceğim. Burası harika bir yer, cennetten bir köşe gibi. Burasını çok sevdik eşsiz bir güzelliği var. Herkes gelip görmeli." diye konuştu.

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