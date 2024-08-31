Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor

Almanya'da yaşayan Serkan Gerçek ise Mavigöl'e ilk kez geldiğini belirterek, "Muhteşem bir yer, bu doğa harikasının böyle bir yerde olması gerçekten müthiş bir şey, bayıldık. Kayseriliyim, orada da güzel şelalelerimiz var ama buranın rengi, suyun farklı olması bizi cezbetti" diye konuştu.