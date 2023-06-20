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'Maviye Sürgün'de heyecan tırmanıyor

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Maviye Sürgün'ün ikinci bölümünde olayların seyri heyecanı artırdı. Temposu giderek yükselen dizide çarpıcı gelişmeler izleyicileri bekliyor!

'Maviye Sürgün'de heyecan tırmanıyor - Magazin haberleri
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SHOW TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği merakla beklenen dizisi ‘Maviye Sürgün’ün ikinci bölümünde olayların seyri heyecanı artırdı. Temposu giderek yükselen dizide çarpıcı gelişmeler izleyicileri bekliyor!

Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın buluştuğu 'Maviye Sürgün', dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu bölümde; Ozan, izini sürdüğü Defne’ye, Ali’nin kayınpederi Salih’in otelinde ulaştı. Ancak genç kadın Ozan’ı hatırlamadığını söyleyerek onunla gitmedi. Salih’in otelini satın almak isteyen Ozan, dikkat çekmemek için sessiz kalsa da çantaya ulaşmak için Defne’yi adım adım takip edecekti. Salih’in oteline yerleşen Murat’la Defne, Murat’ın yolda tanıştığı Cüneyt’i de dâhil ettikleri bir plan yaptı. Ozan’ın takibinden kısa süre için de olsa kaçmayı başaran Defne, denize attığı çantanın yerini buldu ancak derine inen çantayı almayı başaramadı. Murat paralara ulaşmak için Hasan’dan dalış dersleri almaya başlarken Ozan, tehlikeli yüzünü gösterdi. Defne’nin arkadaşını kullanarak genç kadını tehdit edeceğini düşünen Ozan, Murat yerine Cüneyt’i kaçırdı. Murat’ın, Ozan’ın elinde olduğunu düşünen Defne ise çaresizce arkadaşını kurtarmak için yola çıktı. Bu sırada Murat’ın Ali tarafından kaçırıldığı görüldü. Final sahnesinde ekrana gelen ters köşe izleyenleri şoke etti. Şüpheleri giderek artan Ali, Murat’ı alıkoyarak Defne’yle ilgili gizemi çözebilecek miydi?

Ali, Murat’ı kaçırıyor;

İzlemek için tıklayınız

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

'Maviye Sürgün’ün üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Murat’ın Ali’nin elinde olduğu, Defne’nin ise Ozan’la zor anlar yaşadığı tanıtımda Murat’ın Ali’ye Defne ile ilgili gerçeği anlatıp anlatmayacağı merakla bekleniyor. Ali’nin Defne’ye olan sert çıkışı dikkat çekerken, Murat ve Defne’nin kaza yapması gerilimi artırıyor.

'Maviye Sürgün’ün 3. Bölüm Tanıtımı;

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00’de SHOW TV’de!

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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