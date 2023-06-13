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'Maviye Sürgün' ekran yolculuğuna başladı

SHOW TV’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Maviye Sürgün’, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Temposu yüksek farklı hikâyesiyle ilk bölümden izleyicileri etkisi altına alan diziye, sosyal medyada övgü dolu yorumlar geldi. #MaviyeSürgün etiketi Twitter Türkiye’de 9 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı

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  • 'Maviye Sürgün' ekran yolculuğuna başladı - Magazin haberleri

    SHOW TV'de 'Maviye Sürgün' zamanı... 
    Yapımcısı O3 Medya'nın olduğu 'Maviye Sürgün', dün akşam izleyicilerle buluştu. 

    Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın buluştuğu 'Maviye Sürgün', heyecan dolu hikâyesiyle dikkat çekti.

    Marmaris Selimiye’nin büyülü atmosferinin ekrana yansıdığı dizinin ilk bölümünde; Ali (Caner Cindoruk), Defne (Damla Sönmez) ve Ozan (Serkan Altunorak) arasında yaşanacak olaylar büyük merak uyandırdı. Geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanacağının ilk ipuçları birinci bölümde verildi.
  • 'Maviye Sürgün' ekran yolculuğuna başladı - Magazin haberleri

    İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Bir SAT komandosu olan Ali, karısı Ayda’nın vefatından sonra çocukları Azra ve Arda ile Çamlıkıyı kasabasına taşınmıştır. Bir yandan çocuklarıyla iletişim kurmakta zorlanırken, diğer tarafta üzerine atılan bir iftira sonucu en yakın arkadaşı Hasan ile birlikte askerlikten uzaklaştırılmıştır. Zorlu bir süreçten geçen Ali, tekneyle denize açıldığı fırtınalı bir gecede, kendinden geçmiş bir şekilde dalgaların arasından Defne isimli gizemli bir kadının hayatını kurtardı. Hafızasını kaybeden Defne, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Parça parça hafızası yerine gelen Defne aslında bir dolandırıcıydı. Ali, sağlık sorunu olduğunu düşündüğü Defne’yi önce evine getirdi, ardından da doktora götürdü.

    Ali, Defne’yi kurtarıyor;

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  • 'Maviye Sürgün' ekran yolculuğuna başladı - Magazin haberleri

    Defne, ortağı Murat’a ulaşıp, çaldığı çantayı da alarak oradan kaçmayı planlıyordu ancak çantanın sahibi Ozan peşindeydi. Tekinsiz ve tehlikeli bir adam olan Ozan, Defne’nin izini buldu. Defne kendini koruma altına alabilmek için yeniden Ali’ye sığındı ve bir süreliğine Ali’nin kayınpederi Salih’in oteline yerleşti. Ancak adım adım Defne’ye yaklaşan Ozan, burada da onun izine ulaştı. Defne sırlarıyla Ali’nin hayatına girerken Ozan’ı da onlara doğru peşinden sürükledi.

    Ozan, Defne’yi buluyor;

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  • 'Maviye Sürgün'ün ikinci bölüm tanıtımında; Ozan’ı görünce panik olan Defne, ona dair hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Defne’nin ortağı Murat’ın Çamlıkıyı’ya gelmesiyle neler yaşanacağı merakla beklenirken, Ali’nin “Bu kadın gitmeliydi” sözleri dikkat çekiyor. Temponun bir an olsun düşmediği tanıtım heyecan dolu bir bölümün sinyallerini veriyor.
  • 'Maviye Sürgün' ekran yolculuğuna başladı - Magazin haberleri

    Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor.

    Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.
  • 'Maviye Sürgün' ekran yolculuğuna başladı - Magazin haberleri

    'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00’de SHOW TV’de!

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