Şampiyonluğunu geçtiğimiz günlerde ilan eden Verstappen'in birinci sırada bitirdiği yarışta, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ikinci. yine Red Bull pilotu Sergio Perez ise üçüncü oldu.

VERSTAPPEN'DEN İKİ REKOR

Verstappen böylece, bu sezon 14. galibiyetine ulaşarak bir yılda en çok yarış kazanan sürücü unvanını ele geçirdi. Hollandalı pilot, Michael Schumacher ve Sebastien Vettel'in rekorlarını geride bırakmayı başardı.

Verstappen, ayrıca 1 sezonda en çok puan toplayan puan rekorunu da kırdı