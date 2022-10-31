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Max Verstappen Meksika Grand Prix'sini kazanarak Formula 1 tarihine geçti!

Formula 1'de ikinci şampiyonluğunu geçtiğimiz haftalarda ilan eden Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sini kazanarak efsane pilot Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in rekorunu kırdı. Red Bull'un Hollandalı pilotu, bu sezon 14. yarış birinciliğini elde edip, Formula 1 tarihinde bir sezonda en çok yarış kazanan sürücü oldu.

Max Verstappen Meksika Grand Prix'sini kazanarak Formula 1 tarihine geçti!

Formula 1'de sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Şampiyonluğunu geçtiğimiz günlerde ilan eden Verstappen'in birinci sırada bitirdiği yarışta, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ikinci. yine Red Bull pilotu Sergio Perez ise üçüncü oldu.

VERSTAPPEN'DEN İKİ REKOR

Verstappen böylece, bu sezon 14. galibiyetine ulaşarak bir yılda en çok yarış kazanan sürücü unvanını ele geçirdi. Hollandalı pilot, Michael Schumacher ve Sebastien Vettel'in rekorlarını geride bırakmayı başardı.

Verstappen, ayrıca 1 sezonda en çok puan toplayan puan rekorunu da kırdı

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