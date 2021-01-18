Maxi'den 55 milyonu aşkın diyalog

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İşCep üzerinden kullanıma sunulan, kullanıcıların 7/24 karşılarında gerçek bir müşteri temsilcisi varmışçasına yazarak ya da konuşarak işlem yapmalarına olanak sağlayan Maxi’nin yetenek sayısı, 2020 yılında 2 kata yakın bir oranda artırılarak 400’ün üzerine çıkarıldı. Maxi, yeni yetenekleriyle birlikte her geçen gün daha çok müşteriyle etkileşime geçiyor. 2020 yılında 2019 yılına göre Maxi’nin etkileşim kurduğu müşteri sayısı yüzde 20’ye, diyalog sayısı ise yüzde 80’e varan oranlarda artış gösterdi. 2020 yılı sesli işlemlere de ilginin arttığı bir yıl oldu. Kullanıcıların yüzde 25’i, işlemlerini Maxi ile konuşarak gerçekleştirdi.

Kullanıcılar; para transferi, kredi kartı borç ödeme, fatura ödeme, nakit avans, döviz alış satışı gibi temel bankacılık işlemlerinin yanı sıra, Maxi’ye soracakları tarih ve kategori özelinde sorularla harcama geçmişlerini detaylı bir şekilde öğrenebiliyor, harcama tavsiyesi bile alabiliyorlar.

“Maxi’yi günün özeti ile aç” özelliği ile de kullanıcılar, dilerlerse her güne hesap ve kart bilgileriyle, yakın tarihli ödemelerini ve güncel kur bilgilerini öğrenebilecekleri “Günün Özeti” ile başlayabiliyorlar.

Maxi’ye 2020 yılında da birçok yenilik eklendi

2020 yılında kullanıcılara hem vadeli hesap hem de kredi için kişiye özel faiz oranı bilgisini vermeye başlayan Maxi’ye eklenen Kredi Hesaplama yeteneğiyle kullanıcılar, ihtiyaç duydukları tutar ve vade için kendilerine özel faiz oranıyla hesaplanan kredi bilgilerini anında öğrenebiliyorlar.

Bununla birlikte Maxi, müşterilerin tasarruflarını en doğru şekilde yapabilmeleri adına, tercih ettikleri tutar ve vade süresi için kişiye özel vadeli hesap faiz oranını gösteriyor. Maxi’ye eklenen bir diğer yenilik ile kullanıcılar kredi kartı harcaması yaparken, aynı zamanda tasarruf da edebilmelerini sağlayan “üstü kalsın” talimatlarını İnternet Şubenin yanı sıra İşCep ile de verebiliyor.

2020 yılında yeni yeteneklerle birlikte İşCep’te loginsiz alana da eklenen Maxi, bankacılık işlemlerinin yanı sıra işlem ücretleri, bankamatik para çekme limitleri gibi 150’nin üzerinde sıkça sorulan bankacılık sorularına da yanıt vermeye başladı. Kullanıcılar, bankacılıkla ilgili sorularını ayrıca Google Asistan, Whatsapp ve Facebook Messenger üzerinden de Maxi’ye sorabiliyorlar.