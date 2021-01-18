Maxi'den 55 milyonu aşkın diyalog

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Maxi'den 55 milyonu aşkın diyalog

İş Bankası’nın, yapay zekâ teknolojisine dayalı ve aynı zamanda doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi, Kasım 2018’den bu yana 7,2 milyonu aşkın müşteri ile hem konuşarak hem de yazışarak etkileşime geçti ve 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi.

Maxi'den 55 milyonu aşkın diyalog
HABERTURK.COM

İşCep üzerinden kullanıma sunulan, kullanıcıların 7/24 karşılarında gerçek bir müşteri temsilcisi varmışçasına yazarak ya da konuşarak işlem yapmalarına olanak sağlayan Maxi’nin yetenek sayısı, 2020 yılında 2 kata yakın bir oranda artırılarak 400’ün üzerine çıkarıldı. Maxi, yeni yetenekleriyle birlikte her geçen gün daha çok müşteriyle etkileşime geçiyor. 2020 yılında 2019 yılına göre Maxi’nin etkileşim kurduğu müşteri sayısı yüzde 20’ye, diyalog sayısı ise yüzde 80’e varan oranlarda artış gösterdi. 2020 yılı sesli işlemlere de ilginin arttığı bir yıl oldu. Kullanıcıların yüzde 25’i, işlemlerini Maxi ile konuşarak gerçekleştirdi.

Kullanıcılar; para transferi, kredi kartı borç ödeme, fatura ödeme, nakit avans, döviz alış satışı gibi temel bankacılık işlemlerinin yanı sıra, Maxi’ye soracakları tarih ve kategori özelinde sorularla harcama geçmişlerini detaylı bir şekilde öğrenebiliyor, harcama tavsiyesi bile alabiliyorlar.

“Maxi’yi günün özeti ile aç” özelliği ile de kullanıcılar, dilerlerse her güne hesap ve kart bilgileriyle, yakın tarihli ödemelerini ve güncel kur bilgilerini öğrenebilecekleri “Günün Özeti” ile başlayabiliyorlar.

Maxi’ye 2020 yılında da birçok yenilik eklendi

2020 yılında kullanıcılara hem vadeli hesap hem de kredi için kişiye özel faiz oranı bilgisini vermeye başlayan Maxi’ye eklenen Kredi Hesaplama yeteneğiyle kullanıcılar, ihtiyaç duydukları tutar ve vade için kendilerine özel faiz oranıyla hesaplanan kredi bilgilerini anında öğrenebiliyorlar.

Bununla birlikte Maxi, müşterilerin tasarruflarını en doğru şekilde yapabilmeleri adına, tercih ettikleri tutar ve vade süresi için kişiye özel vadeli hesap faiz oranını gösteriyor. Maxi’ye eklenen bir diğer yenilik ile kullanıcılar kredi kartı harcaması yaparken, aynı zamanda tasarruf da edebilmelerini sağlayan “üstü kalsın” talimatlarını İnternet Şubenin yanı sıra İşCep ile de verebiliyor.

2020 yılında yeni yeteneklerle birlikte İşCep’te loginsiz alana da eklenen Maxi, bankacılık işlemlerinin yanı sıra işlem ücretleri, bankamatik para çekme limitleri gibi 150’nin üzerinde sıkça sorulan bankacılık sorularına da yanıt vermeye başladı. Kullanıcılar, bankacılıkla ilgili sorularını ayrıca Google Asistan, Whatsapp ve Facebook Messenger üzerinden de Maxi’ye sorabiliyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bill Gates ve Melinda Gates ABD'de en fazla tarım arazisi olan çift oldu
İŞ-YAŞAMToprak ağası!
Bakan Pekcan: Asya-Pasifik ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil
İŞ-YAŞAM'Asya-Pasifik ülkelerine ihracat zamanı'
Türk çayını 2020'de en çok Belçika talep etti
İŞ-YAŞAM114 ülkede Türk çayı içildi
Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay yine kimya sektörünün
İŞ-YAŞAMAslan payı kimya sektörünün
"TAVİZ YOK!" Son dakika: Bakan Elvan'dan piyasalara önemli mesaj - Haberler
İŞ-YAŞAMBakan Elvan: Mali disiplinden taviz yok
Kadınların SES'i olacak
İŞ-YAŞAMKadınların SES'i olacak
Küçüklere hijyen farkındalığı sağlayacak
İŞ-YAŞAMKüçüklere hijyen
'Talip çıkarsa Koza Altın'ın satışı mümkün'
İŞ-YAŞAM'Talip çıkarsa Koza Altın'ın satışı mümkün'
SON DAKİKA HABERLERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 yeni tesis açtı!
İŞ-YAŞAM1.37 milyar dolarlık 4 tesis açıldı
Aygaz ve McKinsey kargoda ortaklığa gitti - haberler
İŞ-YAŞAMYabancı ortak ile kargoya adım attı