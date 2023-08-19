Maxi Gomez İspanya yolunda! Maçtan sonra... Trabzonspor'da bir ayrılık için daha geri sayıma geçildi. İspanyol ekibi Cadiz, Maxi Gomez'i kiralamak için oyuncu ve bordo mavililerle büyük oranda anlaşmaya vardı.

Habertürk Giriş: 19.08.2023 - 14:56 Güncelleme: 19.08.2023 - 14:56 facebook

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