Maximiles Black The Bodrum Cup'ta start verildi Deniz ve yelken tutkunlarının beklediği hafta geldi çattı! Maximiles Black The Bodrum Cup'ın 35'inci yılının ilk yarışı için nefesler tutulurken Bodrum-Bodrum rotası için start da verildi

35'inci yılını Cumhuriyetin 100'üncü yılıyla birlikte kutlayan Maximiles Black The Bodrum Cup'ın ilk yarışı Privia Black Bodrum-Bodrum etabıyla başladı.

Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren festivalde Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve protokol üyeleri 09:30'da tekne ile çıkarak açılış seremonisini gerçekleştirdi ve yarış kanalından tüm denizcilere başarı dileklerinde bulundu. Ardından geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Oktay Tüfek, Emin Buldanlı, Erol Taşbaşlı, Nihan Eren ve Desiree van der Sande için denize çelenk bırakma töreni gerçekleşti.

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Tören ve açılış seremonisinin ardından 17 Ekim'de saat 11.00'de yelkenliler start aldı. Bu yıl 100'den fazla teknenin katıldığı yarışlar, Bodrum'dan Çökertme ve Kissebükü'ne uzanacak, ardından yine Bodrum'da tamamlanacak. Büyük bir coşkuya sahne olacak yarışların kazananlarına kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan Candan Erçetin konseri öncesi teslim edilecek.

Festival kapsamında 17-21 Ekim tarihleri arasında Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan Maximiles Black Yarış Merkezi ile katılımcılara ve misafirlere Bodrum'u ve şampiyonayı yakından keşfetme, özel etkinliklere ortak bir alanda katılma imkanı sunuluyor. Maximiles Black The Bodrum Cup'ta 18 Ekim Çarşamba günü dümenler Metro etabı için Bodrum'dan Çökertme'ye kırılacak. REKLAM

19 Ekim Perşembe günü ise yarışçılar Radisson Collection Bodrum etabını tamamlamak üzere Çökertme'den Kissebükü'ne yelken açacaklar. 20 Ekim Cuma günü Anadolu Sigorta etabı için Kissebükü'nden Bodrum'a hareket edilecek. 21 Ekim Cumartesi günü Opet - Tüpraş Bodrum - Bodrum etabıyla son bulacak.