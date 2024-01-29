Maximum Uniq'de kültür, sanat, eğlenceye devam

Engin Günaydın’ın yazdığı ve başrolünde oynadığı ‘Hücreler’ ; 8 - 9 - 21 - 22 - 27 ve 28 Şubat’ta Maximum Uniq sahnesinde Şubat ayı boyunca 6 kez tiyatroseverlerle buluşacak. 8 ve 22 Şubat’ta ‘Uyduruk Sonlar - Yasemin Şefik’ ; 10 Şubat’ta başrollerini Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı ‘Timsah Ateşi’ sahnede olacak.

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Usta oyuncular Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın rol aldığı 'Kel Diva'; 12 ve 13 Şubat’ta tiyatroseverlerle buluşacak. Serkan Keskin’in çok konuşulan 'Harpagon' performansıyla ‘Cimri’; 14 Şubat’ta, usta oyuncu Şener Şen’in başrolünde oynadığı ‘Zengin Mutfağı’ ise 16 ve 17 Şubat’ta Maximum Uniq sahnesinde olacak. Serkan Keskin’in bir başka oyunu ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ ile 19 ve 20 Şubat’ta, seyirciyle buluşurken, 20 Şubat’ta 'Bir Evlilik Müzikali' ve 29 Şubat’ ta ise Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’ sahnede olacak.