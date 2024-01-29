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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Maximum Uniq'de kültür, sanat, eğlenceye devam

        Maximum Uniq'de kültür, sanat, eğlenceye devam

        İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence şubatta da devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 09:16 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:16
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        İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence şubatta da devam edecek. Mekân, Şubat ayında tiyatro oyunlarından, konserlere, çocuk oyunlarından talk-show’lara kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

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        Şener Şen, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Demet Akbağ, Salih Bademci, Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Kerem Alışık, Okan Bayülgen gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te sahnede olacak.

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        Maraton; 1 Şubat’ta başrolünde Demet Akbağ ve Salih Bademci’nin yer aldığı ‘Aydınlıkevler’ ile başlayacak, oyun 28 Şubat’ta yeniden Maximum Uniq’te olacak. Okan Bayülgen’li ‘Richard’ oyunu 2 Şubat’ta, Kerem Alışık’ın oynadığı ‘Küheylan’ ise 3 ve 24 Şubat’ta tarihlerinde Maximum Uniq’te sahnelenecek. 4 - 11 - 18 ve 25 Şubat’ta ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’; minik misafirlerini kahkahaya boğacak.

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        Engin Günaydın’ın yazdığı ve başrolünde oynadığı ‘Hücreler; 8 - 9 - 21 - 22 - 27 ve 28 Şubat’ta Maximum Uniq sahnesinde Şubat ayı boyunca 6 kez tiyatroseverlerle buluşacak. 8 ve 22 Şubat’ta ‘Uyduruk Sonlar - Yasemin Şefik’; 10 Şubat’ta başrollerini Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı ‘Timsah Ateşi’ sahnede olacak.

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        Usta oyuncular Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın rol aldığı 'Kel Diva'; 12 ve 13 Şubat’ta tiyatroseverlerle buluşacak. Serkan Keskin’in çok konuşulan 'Harpagon' performansıyla ‘Cimri’; 14 Şubat’ta, usta oyuncu Şener Şen’in başrolünde oynadığı ‘Zengin Mutfağı’ ise 16 ve 17 Şubat’ta Maximum Uniq sahnesinde olacak. Serkan Keskin’in bir başka oyunu ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ ile 19 ve 20 Şubat’ta, seyirciyle buluşurken, 20 Şubat’ta 'Bir Evlilik Müzikali' ve 29 Şubat’ ta ise Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu ‘Öteki sahnede olacak.

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        ANKARA GECELERİ İSTANBUL’DA
        'İnci Taneleri'nin fragmanında duyulmasıyla fenomen haline gelen 'Gemileri Yaktım' şarkısıyla gündeme oturan Sincanlı Erkal, Ankara Geceleri konseptiyle 17 Şubat'ta Maximum Uniq Box'ta.

        Güney Asya kültürünü ve müziğini house ve techno'ya dayanan dans müziğiyle otantik bir şekilde bütünleştiren Dj topluluğu ‘Indo Warehouse’ ilk kez 2 Şubat’ta Maximum Uniq Box’da müzikseverlerle buluşacak.

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        MAXIMUM UNIQ ŞUBAT AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

        1 Şubat Perşembe... Aydınlıkevler
        2 Şubat Cuma... Indo Warehouse
        2 Şubat Cuma... Richard
        3 Şubat Cumartesi... Küheylan
        4 Şubat Pazar... Güldüy Güldüy Show Çocuk
        8 Şubat Perşembe... Hücreler
        8 Şubat Perşembe... Uyduruk Sonlar - Yasemin Şefik
        9 Şubat Cuma... Hücreler
        10 Şubat Cumartesi... Timsah Ateşi
        11 Şubat Pazar.... Güldüy Güldüy Show
        12 Şubat Pazartesi... Kel Diva
        13 Şubat Salı... Kel Diva
        14 Şubat Çarşamba... Cimri
        16 Şubat Cuma... Zengin Mutfağı
        17 Şubat Cumartesi... Zengin Mutfağı
        17 Şubat Cumartesi... Sincanlı Erkal ile Ankara Geceleri
        18 Şubat Pazar... Güldüy Güldüy Show Çocuk
        19 Şubat Pazartesi... Saatleri Ayarla Enstitüsü
        20 Şubat Salı... Saatleri Ayarla Enstitüsü
        20 Şubat Salı... Bir Evlilik Müzikali
        21 Şubat Çarşamba... Hücreler
        22 Şubat Perşembe... Hücreler
        22 Şubat Perşembe... Uyduruk Sonlar - Yasemin Şefik
        23 Şubat Cuma... Aydınlıkevler
        24 Şubat Cumartesi... Küheylan
        25 Şubat Pazar... Güldüy Güldüy Show Çocuk
        27 Şubat Salı... Hücreler
        28 Şubat Çarşamba... Hücreler
        29 Şubat Perşembe... Öteki

        #Hücreler
        #Kel Diva
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