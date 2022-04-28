Yaz sezonu açılıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Mayıs ayında açık hava sahnesini de açmaya hazırlanan Maximum Uniq, Maximum Hall ve Maximum Box ile eş zamanlı olarak yaz sezonuna start veren açık havada keyifli konserlere, kapalı gişe tiyatro oyunlarına, heyecan dolu festivallere ev sahipliği yapacak.

Demet Akbağ, Salih Bademci, Zerrin Tekindor, Nevra Serezli, İpek Bilgin, Aslı Enver gibi sahnede devleşen usta oyuncuların yer aldığı oyunlardan 'Aydınlıkevler', 'Toz', 'Sırça' ve 'Ağaçlar Ayakta Ölür' mayıs ayında da Maximum Uniq’de sahnelenmeye devam ediyor.

Ağaçlar Ayakta Ölür

Tüm kış sezonu boyunca devam eden ve her biri birbiriyle yarışacak nitelikte olan elektronik müziğin öncü isimleri mayıs ayında da tüm hızıyla Maximum Uniq Box’da performanslarını sergileyecek.

Hayko Çepkin

BKM Yaz Etkinlikleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yaz gerçekleştirdiği etkinliklerle İstanbulluların yeni buluşma noktası olan Maximum Uniq Açıkhava kapılarını bu sezon Buse Terim imzasını taşıyan 'Baby On The Fest' ile erken açacak.

'Sırça'

İlk sezonunun açılışını Kenan Doğulu ile yapan Maximum Uniq Açıkhava yeni sezonda da konser geleneğini bozmayarak mayıs ayında açılışı yine ünlü şarkıcıyla yapacak. Ardından Hayko Cepkin’in sahne alacağı mekan festivallerle yazı erken karşılayacak.

Kenan Doğulu

MAXIMUM UNIQ MAYIS AYI TAKVİMİ

11 Mayıs Çarşamba... Toz Maximum / Uniq Box

12 Mayıs Perşembe... Toz Maximum / Uniq Box

12 Mayıs Perşembe... Aydınlıkevler / Maximum Uniq Hall

13 Mayıs Cuma... Aydınlıkevler / Maximum Uniq Hall

14 Mayıs Cumartesi... Sırça / Maximum Uniq Hall

14 Mayıs Cumartesi... Baby OnThe Fest / Maximum Uniq Açıkhava

15 Mayıs Pazar... Baby On The Fest / Maximum Uniq Açıkhava

15 Mayıs Pazar... Sırça Maximum / Uniq Hall

17 Mayıs Salı... Ağaçlar Ayakta Ölür / Maximum Uniq Hall

18 Mayıs Çarşamba... Mefest / Maximum Uniq Açıkhava

28 Mayıs Cumartesi... Indria - Paganotto / Maximum Uniq Box

19 Mayıs Perşembe... Aydınlıkevler / Maximum Uniq Hall

21 Mayıs Cumartesi... Kenan Doğulu / Maximum Uniq Açıkhava

28 Mayıs Cumartesi... Hayko Cepkin / Maximum Uniq Açıkhava