Kitap, Maxwell ve Jeffrey Epstein'ın; Prens Andrew ve eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da dahil olmak üzere ünlü arkadaşlarının iletişim bilgileriyle doluydu. Prens Andrew, Clinton ve rehberde adı geçen diğer ünlülerin çoğu, herhangi bir cinsel istismar iddiasına karıştıkları yönündeki tüm suçlamaları reddetmişlerdi. Ancak hepsi Epstein ve Maxwell'e yakınlıkları ile biliniyordu.