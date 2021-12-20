Maya üretici ve dağıtıcılarına soruşturma

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Rekabet Kurulu, maya üretici ve dağıtıcı şirketlerine, yapılan ön araştırma sonucunda fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 25.11.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-57/795-M sayı ile karar verdi."