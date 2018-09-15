Maydos'ta 4 bin yıllık "ağırşak" bulundu

15.09.2018 - 11:33 | Güncelleme: AA

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Kilise Tepesi Höyüğü'nde yapılan kazılarda 4 bin yıllık ağırşak bulundu

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Kilise Tepesi Höyüğü kazılarında 4 bin yıllık ağırşak (Yün veya iplik eğrilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça) bulundu.

AA'nın haberine göre Maydos Kilise Tepesi Höyüğü Kazı Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazıların bu yılki bölümünün tamamlandığını söyledi.

Sazcı, yaptıkları kazılarda yün eğirmede, iplik oluşturma ve dokumada kullanılan ağırşak bulunduğunu, bunun Maydos'ta 4 bin yıl önce dokumacılık yapıldığına ve ip üretildiğine iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

Ağırşağın Türkiye'de yapılan prehistorik kazıların hemen hemen hepsinde bulunan bir ürün olduğunu anlatan Sazcı, şunları kaydetti:

"Bu yılki Maydos kazı çalışmalarında ip yapımında kullanılan ve ilk defa kemik sapının kalıntısıyla birlikte yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait ağırşak bulduk. Fakat bu ağırşağın diğerlerinden farklı bir özelliği var. Bu özelliği ise içerisinde kemik kalıntılarının olması. Bu ilk defa bir kazıda ağırşak ile birlikte içerisinde sapının olması gereken kemik ile birlikte bulunuyor. Biz bunların daha önce ahşap takılarak döndürüldüğünü düşünüyorduk. Kazılarda da 'bız' dediğimiz kemik aletler ortaya çıkıyordu. Onların daha çok deri delme işlerinde ya da diğer örgü ve dokuma işlerinde kullanıldığını düşünüyorduk. Fakat bu tür bızların ağırşaklar ortasına konulup bir nevi kirmen (Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç) şeklinde kullanıldığını söyleyebiliriz."

Çanakkale Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz da eski adı "Maydos" olan Eceabat'ın pamuğuyla meşhur olan bir yer olduğunu hatırlattı.

Maydos pamuğunun burada üretildiğini ve ününün bölgeye yayıldığını belirten Dokuz, "Maydos pamuğu özellikle yorgan yapımında kullanılırdı. Bu kazıda bulunan ağırşağın Maydos pamuğunda da kullanıldığını ifade edebiliriz. Bakanlığımız kazı temsilcimiz ile birlikte başarılı bir şekilde çalışmalarını yürüten Göksel Sazcı hocamıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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