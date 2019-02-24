Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Liverpool, zorlu maçta Ole Gunnar Solskjaer'le çıkışa geçen Manchester United'a konuk olurken ilginç bir ilk 45 dakika oynandı.

Karşılaşmada 20. dakika oynanırken sakatlanan Ander Herrera, oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Andreas Pereira'ya bıraktı.



Mücadelede dakikalar 26'yı gösterdiğinde Manchester United'da bir sakatlık daha gerçekleşti! Oyuna devam edemeyen Juan Mata yerini Jesse Lingard'a bıraktı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında ise bu kez Liverpool cephesine kötü haber geldi! Sakatlanan Roberto Firmino oyundan çıkarken yerine Sturridge dahil oldu.

BİR DEĞİŞİKLİK DAHA!

Mücadelede 41. dakika oynanırken Romelu Lukaku'nun pasında ceza sahasına giren Lingard, yerde kaldı. Sakatlıktan yeni çıkan İngiliz futbolcu bir kez daha sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Manchester United böylece 42. dakikada üçüncü oyuncu değişiklik hakkını da zorunlu olarak kullandı.