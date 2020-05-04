Mayına basan asker şehit oldu - SİİRT

AA

Valilikten yapılan açıklamada, Doğanköy'de konuşlu Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca, Hık Tepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında kahraman bir askerin eski olduğu değerlendirilen mayına bastığı ifade edildi.Askerin ayaklarından yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yaralı personelin, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan S-70 tipi helikopter ile Siirt Devlet Hastanesi'ne sevki sağlandı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."