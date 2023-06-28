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Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2023 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon rakamları için geri sayım başlamış durumda. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur ve emekli maaşları için kritik bir öneme sahip olan Mayıs ayı enflasyon oranı beklentisi de Merkez Bankası Piyasa katılımcıları anketi ile belli oldu. İşte, "2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair son bilgiler...

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  • Mayıs ayı enflasyon oranı beklentisi tahmini anketi: 2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    Enflasyon verileri için nefesler tutulmuş durumda. Her ayın başında açıklanan enflasyon rakamları pek çok ekonomik kaleme etki ediyor. Geçtiğimiz nisan ayında açıklanan veriler ile beraber 6 ay üst üste yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi. Peki, 2023 Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketi ile ilgili ayrıntılar...
  • Mayıs ayı enflasyon oranı beklentisi tahmini anketi: 2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak ayın 3'ünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda bir sonraki pazartesi günü duyuruluyor. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon rakamları da 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
  • Mayıs ayı enflasyon oranı beklentisi tahmini anketi: 2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.
  • Mayıs ayı enflasyon oranı beklentisi tahmini anketi: 2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
  • Mayıs ayı enflasyon oranı beklentisi tahmini anketi: 2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
  • Mayıs ayı enflasyon oranı beklentisi tahmini anketi: 2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,05 olasılıkla yüzde 9,00 – 14,99 aralığında, yüzde 43,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 23,93 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,18‘inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 45,45‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 24,24’ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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