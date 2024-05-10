Mayıs emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Özel ve kamu bankaları, maaşını üç yıl süreyle bankaya taşıma taahhütü veren emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçmesi, şubelere başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, Mayıs 2024 emekli promosyonu veren kamu ve özel bankaların listesi...