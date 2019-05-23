Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 83,1 iken, Mayıs ayında %4,4 oranında azalarak 79,4 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %4,8, %3,7 ve %4,7 azalarak 75,1, 73,2 ve 90 değerlerini aldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 89,9 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında %0,7 oranında azalarak 89,9 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %3,7 ve %0,3 azalarak 73,3 ve 87,6 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise %1,1 artarak 109 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Mayıs 2019



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 53,9 iken, Mayıs ayında %7,7 oranında azalarak 49,8 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %5,9 ve %8,8 azalarak 38,4 ve 61,2 değerlerini aldı.



Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2019