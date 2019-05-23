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Mayıs ayı Sektörel Güven Endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 yılı Mayıs ayı ‘Sektörel Güven Endeksleri’ verisi açıkladı. Sektörel güven endeksleri, Mayıs ayında hizmette yüzde 4.4, perakendede yüzde 0.7 ve inşaatta yüzde 7.7 düştü

Mayıs ayı Sektörel Güven Endeksleri

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 83,1 iken, Mayıs ayında %4,4 oranında azalarak 79,4 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %4,8, %3,7 ve %4,7 azalarak 75,1, 73,2 ve 90 değerlerini aldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 89,9 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında %0,7 oranında azalarak 89,9 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %3,7 ve %0,3 azalarak 73,3 ve 87,6 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise %1,1 artarak 109 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Mayıs 2019



İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 49,8 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 53,9 iken, Mayıs ayında %7,7 oranında azalarak 49,8 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %5,9 ve %8,8 azalarak 38,4 ve 61,2 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2019

 

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