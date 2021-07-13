HABERTURK.COM

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta yıllık bazda yüzde 27 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 39, otomotiv yakıtı satışları yüzde 28,5 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 6.1 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %6,1 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %6,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %7,6, otomotiv yakıtı satışları %2,2 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 49.2 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %49,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %28,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %62,5, otomotiv yakıtı satışları %60,2 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4.7 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %7,2, otomotiv yakıtı satışları %3,1 azaldı.