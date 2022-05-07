Mayıs ayında çarpıcı görüntü

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DHA

Van- Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşadı. Tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, Başkale Kaymakamlığı karayolunun saat 18.45 itibariyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.



Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Karla birlikte etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç yoldan çıkıp mahsur kalırken, yolun açılması için Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.