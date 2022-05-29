Mayıs ayında temmuz sıcağı! İstanbullular sahile koştu 0:00 / 0:00

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının artacağıyla ilgili açıklama yapılmıştı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte İstanbul'da vatandaşlar sahile akın etti.

İHA'nın haberine göre Bebek Sahili’ne akın eden vatandaşlar, balık tutup yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da denize girdi.

Ailesiyle birlikte sıcak havanın tadını çıkartan Erkan Başkan, “Bu sene kar altında kaldık. Çok soğuktu. Hatta 2 hafta önceye kadar evimizde doğalgaz yaktık çünkü geceleri çok soğuk oluyor. Sıcak havayı bulduğumuz için de tadını çıkartıyoruz. Hem D vitamini hem boğaz havası alıyoruz hem de pazar kahvaltısını ve yürüyüşünü boğaz havasıyla yapalım dedik ailecek” şeklinde konuştu.

"BU YAZ DAHA SICAK OLACAK GİBİ"

Sahilde bisiklet süren 17 yaşındaki Emre Yenercan de, "Bu yazı sanki biraz daha sıcak geçirecekmişiz gibi geliyor. Küresel ısınmayla beraber mevsimler arasındaki farklar çok daha derinleşmeye başladı” dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Salih Bodur ise, “Denize girdim, oldukça soğuktu. Havalar daha oturmamış" ifadelerine yer verdi. Denize atlamayı sevdiğini söyleyen Atilla Arslan da, “Su biraz soğuk ama idare eder. Vücudun ısındıktan sonra girdiğinde üşüyorsun ama devamlı denizde kaldığında çok güzel, hava da güzel, su da güzel, deniz de güzel” diye belirtti.

Lisanslı yüzücü olan Ramazan Türkeroğlu ise, “Biz burada yaz kış yüzüyoruz. Ters akıntı antrenmanları yapıyoruz. Spor amaçlı yapıyoruz. Su soğuk ve güzel" diye konuştu.