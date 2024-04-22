Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.693,46 %1,77
        DOLAR 32,5826 %0,14
        EURO 34,7408 %0,06
        GRAM ALTIN 2.479,26 %-0,81
        FAİZ 45,44 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,20 %-2,66
        BITCOIN 66.288,00 %2,52
        GBP/TRY 40,3317 %0,06
        EUR/USD 1,0661 %0,05
        BRENT 86,28 %-1,16
        ÇEYREK ALTIN 4.053,59 %-0,81
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Mayıs'ta elektrik ve doğalgaza zam var mı, fiyatlar artacak mı? Bakan Bayraktar'dan açıklama geldi! - Merak Edilenler Haberleri

        Mayıs ayında elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi

        Ev ekonomisinin iki önemli harcaması olan elektrik ve doğalgaz için "Elektrik ve doğalgaza zam var mı?" sorusu araştırılıyor. Konu hakkında açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 08:08 Güncelleme: 22.04.2024 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Vatandaşlar tarafından tüm zam ve indirim haberleri dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda, ev ekonomisinin iki ana ödemesini oluşturan elektrik ve doğalgaz zammına dair bir açıklama geldi. Peki, Mayıs ayında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? İşte, detaylar...

        2

        MAYIS AYINDA ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YAPILACAK MI?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        Bakan Bayraktar, Mayıs ayında elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı.

        3

        "ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA EN UCUZ İKİNCİ ÜLKEYİZ"

        2024 yılının başında katıldığı programda çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar,Şu anda Türkiye'de doğal gaz ve elektrikte o kadar büyük bir destek sağlıyoruz ki Avrupa'da elektrikte ve doğal gazda en ucuz 2. ülkeyiz." şeklinde konuşmuştu.

        İstanbul'da 7 saate varan kesinti
        İstanbul'da 7 saate varan kesinti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Tarsus'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Tarsus'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet