Mayısta yağan kar çobanlara zor anlar yaşattı - KARS

AA

Hava sıcaklığının düşmesi sonrası yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle hayvanlarını merada otlatan bazı çobanlar mahsur kaldı. Yoğun sis ve kar yağışı altında köylere dönmeye çalışan çobanlar zor anlar yaşadı.Çobanlardan Necmettin Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlara verecek samanları olmadığı için meraya çıktıklarını ve kar yağışına yakalandıklarını belirterek "Hayvanlarımızı meraya bıraktık kar yağdı, mağdur olduk buradan geri de dönemedik, akşama kadar burada idare edeceğiz. Çok soğuk, ayaklarımız su içinde kaldı, mayısta Kars'ta kar yağar ay sonuna kadar da devam edebilir. Bu şartlarda kimse besicilik yapamaz ama biz mecbur yapıyoruz." dedi.Çobanlardan Mahir Artaç ise zor şartlarda soğuk havada hayvanları otlattıklarını ifade ederek "Köyde hayvanlara verecek yemimiz yok, mecbur meraya çıktık, mağdur olduk. Bu şartlarda mücadele veriyoruz, soğuk, kar yağışı var. Her tarafta hava güzel, bizim burada kar yağıyor. Hava çok soğuk, bizim buralara besiciye biraz daha destek verilirse çok iyi olur." diye konuştu.