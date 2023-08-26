Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ uyardı: Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüs Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün son açıklamasının ardından bir kez daha gündem olmuş durumda. Daha önce ülkemizde de rastlanan virüse dair bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte konuyla ilgili detaylar...

Maymun çiçeğinin kuluçka süresi riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6 ila 14 gün. Ancak bu süre 5 ila 21 gün süre arasında da değişebiliyor.

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BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun Çiçeği, nadir görülen bir virüs. Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.Ancak Maymun Çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor. Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.