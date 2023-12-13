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        Haberler Dünya Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm!

        Japonya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

        Japonya Sağlık Bakanlığı, ülke içinde, maymun çiçeği virüsü "mpox" kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 20:45 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:45
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        Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm!
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        Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'da bir kişinin maymun çiçeği virüsünden yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Ölen kişinin 30'lu yaşlarda olduğu, Tokyo'nun kuzeybatısındaki Saitama eyaletinde yaşadığı ve bağışıklığının zayıf olduğunun saptandığı belirtilen açıklamada, söz konusu vakanın, ülkede maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayda geçtiği ifade edildi.

        Açıklamada ülkede ilk "mpox" vakasına Temmuz 2022'de rastlandığı, Aralık 2023 başına kadar toplamda 227 vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

        Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde 2'ye ayrılıyor.

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        Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

        Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirmişti.

        "Maymun çiçeği" terimi aşamalı olarak kaldırılırken, her iki ismin de bir yıl boyunca aynı anda kullanılacağı ifade edilmişti.

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