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        Haberler Yaşam Maymuna benzeyen kaya görenleri hayrete düşürüyor

        Maymuna benzeyen kaya görenleri hayrete düşürüyor

        Kırklareli'nde bulunan ve halk arasında "Maymun Kaya" olarak adlandırılan kaya görenleri şaşırtıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:27
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        Maymuna benzeyen kaya görenleri hayrete düşürüyor
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        Kırklareli Kofçaz ilçesi 7. kilometresinde bulunan ve doğal yollarla oluşmuş kaya görenlerin ilgisini çekiyor. Maymuna benzeyen kaya yoldan geçenleri ilgi odağı oluyor. Halk arasında "Maymun Kaya" olarak adlandırılan kaya köylüler veya avcılar tarif etmek için kullanıyor.

        DOKU Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göksal Çiğdem, doğanın şekillendirdiği bir kayanın maymuna benzemesi yoldan geçenleri ilgisini çektiğini ifade ederek, “Bulunduğumuz yer Istrancalar bölgesi Kofçaz yolu üzerindeyiz. Burası ‘Maymun Kaya’ diye anılan bir yer. Aslında bu bölgede maymun yok, bizim bölgede tespit edilen 2 bin 62 adet hayvan türü var ama bunların arasında maymun yok.

        Son buzul çağını yaşamadığı için bu bölge inanılmaz bir biyo çeşitliğe sahip. Dediğim gibi 2 bin 62 tür hayvan tespit edildi, bunların arasında maymun yok ve maymun olma ihtimali zaten yok. Ama olmayan türleri bile doğa armağan ediyor bize.

        Doğanın şekillendirdiği bir maymun kafasına benzeyen kaya var. Bu ‘Maymun Kaya’ bölgede insanların tarifi içinde kullanılıyor. Örneğin Maymun Kaya’nın güneyi veya kuzeyi gibi. Halk arasında çokça tarif olarak kullanılıyor bu alan. Yoldan geçen herkesin ilgisini çeken bir kaya parçası bu. Özellikle boyandığında çok ilgi çekiyor, şu anda boyaları gitmiş olsa da maymun kaya buraların değerlerinden bir tanesi” dedi.

        Yolda geçen vatandaşlar zaman zaman durup ‘Maymun Kaya’nın fotoğrafını çekiyorlar.

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        #KIRKLARELİ
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