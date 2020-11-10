2014 yapımı olan Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti filminin devamı ve serisinin üçüncü filmi olarak bilinen Maymunlar Cehennemi: Savaş bu akşam Kanal D ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşacak. Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu ne? Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kim?
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ KONUSU NE?
Sezar ve onun takipçileri insanlarla acımasız bir savaşta karşı karşıya gelirler. Fakat tüm inancına ve hırsına rağmen Sezar'ın ordusu büyük kayıplar verir. Kendisini ordusuna ve halkına karşı sorumlu hisseden Sezar, Colonel ile birebirde yüzleşmek için yola koyulur. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ OYUNCULARI KİM?
Maymunlar
Andy Serkis - Caesar
Steve Zahn - "Bad Ape"
Karin Konoval - Maurice
Terry Notary - Rocket
Ty Olsson - Red
Michael Adamthwaite - Luca
Toby Kebbell - Koba
Judy Greer - Cornelia
Max Lloyd-Jones - Blue Eyes
Aleks Paunovic - Winter
Alessandro Juliani - Spear
Sara Canning - Lake
Devyn Dalton - Cornelius
İnsanlar
Woody Harrelson - The Colonel
Amiah Miller - Nova
Gabriel Chavarria - Preacher
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