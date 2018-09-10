Mazarete bağlı ek yerleştirme sonuçları, 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, başvuru yapan öğretmenlerin gündeminde. Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar bu hafta okula başladı. Peki; öğretmenlerin beklediği mazarete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin beklediği haber, Milli Eğitim Bakanlığı - MEB'den geldi. İşte detaylar...

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, mazerete bağlı ek yer değiştirme sonuçları açıklandı.

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı ek yer değiştirme sonuçları belli oldu.

Sonuçlara, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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