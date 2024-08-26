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        Haberler Gündem Eğitim Mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı

        Mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:50 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:50
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        Mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı
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        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamasının, mazeretlerinin bulunduğu il/ ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldığı bildirildi. Atama sonuçları ise bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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