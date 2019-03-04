Mazhar Alanson, Turhan Yükseler yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile konser verdi. 'Mazhar Senfoni' adlı konseri aralarında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İskender Pala, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Endonezya Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, İpek Tuzcuoğlu'nun da bulunduğu yaklaşık bin kişi izledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İskender Pala ve KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da 'Mazhar Senfoni'yi izleyenler arasındaydı.