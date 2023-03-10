Çiftçilere destek olma amacıyla verilen mazot gübre ödelemerine ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, müjdeli açıklamayı yayınladı. Söz konusu ödemelerin son durumuna ilişkin yapılan açıklama ve daha fazlası ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...