2023 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Şubat ayı mazot ve gübre destek ödemeleriyle ilgili olarak Tarıım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde;



"2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir.