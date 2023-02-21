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Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatacak? Bakanlık açıkladı: Şubat ayı mazot gübre ödeme tarihi

Mazot gübre desteği ödemeleri ile ilgili açıklamalara gelmeye devam ediyor. Binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren ödemelere dair Tarım ve Orman Bakanlığı, flaş bir açıklama yaptı. İşte, Şubat ayı mazot gübre ödemelerine dair tüm bilinmesi gerekenler...

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  • Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Şubat ayı mazot gübre ödeme tarihi ne zaman?

    Çiftçilere destek olma amacıyla verilen mazot gübre ödelemerine ile ilgili olarak hükümet kanadı, müjdeli açıklamayı yayınladı. Söz konusu ödemelerin son durumuna ilişkin yapılan açıklama ve daha fazlası ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Şubat ayı mazot gübre ödeme tarihi ne zaman?

    2023 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Şubat ayı mazot ve gübre destek ödemeleriyle ilgili olarak Tarıım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde;

    "2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir.

     
  • Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Şubat ayı mazot gübre ödeme tarihi ne zaman?

    Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar TL olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çitçilerimizn hesaplarına yatırılacaktır."

     
  • Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Şubat ayı mazot gübre ödeme tarihi ne zaman?

    Ayrıca açıklamada 2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihinin de 8 Mayıs 2023'e kadar uzatıldığı ifade edildi.
  • Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Şubat ayı mazot gübre ödeme tarihi ne zaman?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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