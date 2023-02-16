Çiftçilere destek olma amacıyla verilen mazot gübre ödelemerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı, müjdeli bir açıklama yaptı. Söz konusu ödemelerin son durumuna ilişkin yapılan açıklama ve daha fazlası ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...