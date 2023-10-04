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        Haberler Gündem Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri 2023: Ekim ayı mazot ve gübre desteği ne kadar, hesaplara yattı mı?

        Mazot ve gübre desteği ödemeleri hesaplara yatırılıyor!

        Mazot ve gübre destekleme ödemeleri 15 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile ekim ayı öncesine çekilmişti. Bu kapsamda yapılan yeni uygulamaya göre 2023 yılı hububat grubu (arpa, buğday, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik) ürünleri eken üreticilerin mazot ve gübre destekleri 3 Ekim itibarıyla hesaplara tanımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:43
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        Resmi Gazete'de yayımlanan "Hububatta 2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2023 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile mazot ve gübre desteği yeniden gündeme geldi. İşte mazot ve gübre desteği hakkında merak edilenler...

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        BAKAN YUMAKLI DUYURDU:

        Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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        DESTEK ÖDEMELERİ ERKENE ÇEKİLDİ

        Mazot ve gübre destekleme ödemeleri, 15 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "2023 Yılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile ekim öncesine çekilmişti.

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        Bu kapsamda, bakanlığımızca yapılan yeni uygulamaya göre 2023 yılı hububat grubu (arpa, buğday, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik) ürünleri eken üreticilerin mazot ve gübre destekleri, 3 Ekim itibariyle Ziraat Bankası tarafından verilen kartlara tanımlanmaya başlandı. Çiftçiler bu desteği sadece mazot ve gübre alımında kullanabilecekler.

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        Desteklerden faydalanacak olan çiftçilerin internet bankacılığından ya da bankanın şubelerine başvuru yapmaları yeterli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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