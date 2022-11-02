Mazot ve gübre destekleme sistemi değiştirildi 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çiftçilere yapılan mazot ve gübre destekleme sistemini değiştirdiklerini ve ödemeleri öne çektiklerinin haberini verdi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Çiftçilerimize yaptığımız mazot ve gübre destekleme sistemimizi değiştirdik, ödemelerimizi öne çekiyoruz…" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı hububat üreten çiftçilere, 2022 yılı dönemine ait mazot ve gübre desteklerini, Mart 2023 yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacaklarını bildiren Erdoğan, "Mazot desteğini, ürün bazında yüzde 130 ile yüzde 395, gübre desteğini ise yüzde 130 ile yüzde 163, sertifikalı tohum kullanım desteğini yüzde 50 ile yüzde 150 arasında değişen oranlarda artırdık" diye bildirdi.