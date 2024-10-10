Manchester United'a Mazraoui'den kötü haber! Fenerbahçe maçında yok
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerinden Manchester United'da Noussair Mazraoui'nin, kalp ve ritim bozukluğu nedeniyle sahalardan 2 ay uzak kalacağı iddia edildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan İngiliz devi Manchester United için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sezon başında Bayern Münih'ten 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Noussair Mazraoui'nin kalp ve ritim bozukluğu teşhis edildiği belirtildi.
Nicolo Schira'nın haberine göre; 26 yaşındaki sağ bekin sahalardan 2 ay uzak kalması beklendiği kaydedildi.
F.BAHÇE MAÇINDA YOK!
Faslı futbolcunun Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor. Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında temsilcimiz F.Bahçe sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. 24 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.